L'EVO 2020 sera partiellement annulé

L'information est toute récente. L'Evo, l'un des plus gros événements e-sport de jeux de combat, sera bel est bien annulé cette année à cause du COVID-19. En effet, nous apprenons, via le communiqué publié sur le compte Twitter officiel de l'événement, qu'aucun rassemblement physique ne sera alors organisé cette année. Evidemment, les tournois de Super Smash Bros. Ultimate étant, initialement prévus durant ce show, seront eux aussi supprimés. Nous imaginons que cette décision n'a pas été facile à prendre pour les organisateurs.

Cependant, malgré la tournure des évènements, les organisateurs tiennent à rassurer les joueurs professionnels ainsi que les fans. En premier lieu, tous ceux qui auront acheté des billets seront intégralement remboursés. De plus, les organisateurs travaillent sur un événement en ligne qui serait en cours de préparation pour cet été . Sans plus d'informations pour le moment, nous devrons nous armer de notre patience afin d'en savoir un peu plus sur ce mystérieux événement en ligne à venir.

A cause du COVID-19, nous sommes malheureusement dans obligation d'annuler l'Evo 2020 prévu initialement à Mandalay Bay et nous procédons actuellement au remboursement des tickets. Afin de garder la flamme de l'Evo en vie, nous allons mettre en place un événement en ligne cet été. D'autres informations vous seront communiquées bientôt ! La santé et le bien-être de notre communauté est avant tout notre priorité. Nous espérons que tout le monde est en sécurité durant ces jours. - L'équipe Evo