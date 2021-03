Super Smash Bros. Ultimate : Obtenez l'esprit Sophia de Persona 5 Strikers et l'esprit Arthur de Ghost 'n Goblins Resurrection

Comme vous le savez, hier sortait la mise à jour 11.0.0 de Super Smash Bros. Ultimate. Une mise à jour importante pour les fans car cela annonçait la sortie du 79ème et 80ème combattant respectivement Pyra/Mythra de Xenoblade Chronicles 2. Un personnage deux en un possédant une intéressante synergie. Si vous voulez tout savoir sur cette mise à jour alors rendez-vous ICI.

Hormis l'ajout du dernier personnage jouable (musiques et stages), des derniers costumes pour Mii et quelques modifications, cette nouvelle mise à jour nous a réservé quelques bonnes surprises. En effet, nous apprenons qu'il est maintenant possible d'obtenir deux nouveaux esprits gratuitement. En l'occurrence, si vous possédez un fichier de sauvegarde de Persona 5 Strikers sur votre Nintendo Switch alors vous obtiendrez l'esprit Sophia et si vous possédez un fichier de sauvegarde de Ghost 'n Goblins Resurrection​ sur votre Nintendo Switch alors l'esprit Arthur rejoindra catalogue dans Super Smash Bros. Ultimate.

Une délicate attention de la part de l'équipe de développement, qui encore une fois, nous surprend avec leur sens du détail.