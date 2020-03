Persona 5 Scramble - Atlus interroge les joueurs pour une sortie occidentale

Alors que les fans d'Atlus se sont résignés quant au portage de Persona 5 (ou sa version + Persona 5 Royal) sur Nintendo Switch, il semblerait que la sortie de sa suite directe Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers ne soit pas d'actualité en dehors du Japon. Déjà sorti sur l'archipel, aucune date de sortie occidentale n'avait en effet été évoquée jusqu'à présent.

Lors d'un énième questionnaire à destination de ses consommateurs, Atlus semble tâter le terrain afin de voir si la sortie de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers intéresserait suffisamment de monde en Occident. Il ne reste donc plus qu'à voir si beaucoup de joueurs répondront à l'appel, et si oui, combien de temps il faudrait encore patienter avant de mettre la main sur ce titre. Mais avec l'engouement autour de Persona 5 Royal, ils auraient tord de ne pas en profiter...

The Persona 5 Royal Player Survey includes a question asking users how interested they would be in buying Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers if it were released in the West. #P5S pic.twitter.com/CKq5gyWzku