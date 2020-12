The Game Awards 2020 devrait dévoiler plus de douze nouveaux jeux

Suite à un AMA* publié sur Reddit (pour "Ask Me Anything" qui permet à tout le monde de poser toutes les questions à une personne ou sur un sujet précis) Geoff Keighley, le créateur de la cérémonie de The Game Awards a apporté quelques précisions sur l'édition 2020 qui sera présentée par Reggie Fils-Aimé (voir ici.) L'émission sera diffusée en direct depuis Los Angeles avec des intervenants provenant du monde entier. L'émission principale durera près de deux heures et demi et réservera comme toujours son lot d'annonces. Geoff Keighley estime qu'il y aura entre douze et quinze nouveaux titres qui seront dévoilés pour la première fois lors de l'émission, des "gros" titres comme des plus "petits".... Quant à savoir s'il y aura des surprises comme la révélation la Xbox Séries X l'année dernière, il faudra attendre la fin de la semaine, le 10 décembre très exactement, dans la nuit du jeudi au vendredi aux alentours de 2H30 du matin (heure de Paris) pour le découvrir.

Evidemment, nous serons là pour suivre cet évènement en direct et on espère que vous serez présents aussi ! En attendant n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Voir aussi :

Source : Reddit