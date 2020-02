Whisky ou thé glacé ? Que boit Marie dans le Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons ?

C'est un petit clin d’œil amusant qui montre les différences d'appréciation entres les joueurs en fonction de leurs zones d'habitation. En effet lors d'une séquence fugace du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons (voir ici), la douce Marie qui est désormais l'un des personnages emblématiques de la licence (et du jeu) apparaît avec à ses côtés un verre rempli de cubes de glace et d'une boisson dorée- un peu comme s'il s 'agissait d'un verre de Scotch-Whisky avec de la glace. C'est en tout cas ce que beaucoup de fans européens et américains fans ont pensé, s'enflammant (notamment) sur Twitter et entraînant dans leur sillage les parodies et les détournements d'usage.

Des réactions qui ont, semble-t-il, beaucoup fait rire les fans japonais qui par contre n'ont pas du tout la même interprétation des choses puisque pour eux, c'est évident, Marie boit du thé d'orge glacé- ce qui semble être un peu plus raisonnable et dans l'esprit de Nintendo... Mais sait-on jamais ? Retrouvez quelques tweets ci-dessous compilés par Nintendo Soup ci-dessous et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons sortira le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA.

#isabelle

whiskey on the rocks means shes a milf righ? pic.twitter.com/wDhxJXdfV4 — Granny Peach????comm open???? (@peachkuns) February 21, 2020

