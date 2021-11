Animal Crossing : New Horizons : ne manquez pas les six lampions à collectionner

Si vous attendez avec impatience les prochaines mises à jour d'Animal Crossing : New Horizons prévues plus tard cette semaine , vous pouvez, en attendant, tenter de récupérer un des six lampions (voire plusieurs ou carrément les six !) disponibles au Nook Shopping jusqu'au 11 novembre . Vous pourrez ainsi égayer vos sorties nocturnes avec un item rare et surtout nouveau. Retrouvez l'annonce de cet item et une image ci-dessous.

Pour rappel, les ultimes transformations d'Animal Crossing : New Horizons sont attendues le 5 novembre 2021 . Pour tout savoir, rendez-vous sur notre news spéciale. Et pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, notre test est toujours à lire ici.

Voir aussi :