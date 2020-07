Animal Crossing : New Horizons - découvrez en vidéo les activités qui vous attendent cet été

Qui dit été dit vacances et quoi de mieux pour se reposer que de se détendre sur Animal Crossing : New Horizons en ces jours compliqués. Comme vous le savez, de nouveaux poissons et insectes ont fait leurs apparitions et grâce à la récente mise à jour (ici), plusieurs activités se sont rajoutées au catalogue, de quoi vous occupez pendant un petit moment.

Retrouvez en vidéo ci-dessous des activités que vous pourrez pratiquer (pêcher des poissons, nager à l'océan, plonger sous l'eau ou encore chasser des insectes.

Pour rappel, une deuxième mise à jour importante dans Animal Crossing : New Horizons devrait faire son arrivée durant la deuxième partie de l'été, alors restez bien connecté chez Nintendo-Master pour ne rien manquer.

Source : Youtube