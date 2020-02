Publicités japonaises et américaines pour Animal Crossing : New Horizons

La sortie d'Animal Crossing : New Horizons se rapproche gentiment et chaque jour désormais permet de découvrir de nouvelles infos ou images, après un Direct spécial riche en infos (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) En attendant de pouvoir mettre la main dessus nous vous invitons à découvrir les spots de publicité diffusés au japon et aux Etats-Unis.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons sortira le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch