Super Mario Galaxy : comparaison versions Nvidia Shield vs Nintendo Switch

Super Mario 3D All-Stars est désormais disponible sur Nintendo Switch (voir tous les détails ICI.) Vous pouvez enfin (re)jouer à trois grands classiques du jeu de plateforme 3D estampillés Nintendo sachant que jusqu'à présent pour y jouer il fallait posséder les consoles originales (ou la Wii U pour deux d'entre eux) ou se tourner vers des alternatives non officielles.

Si chaque remaster a ses qualités et ses défauts (et l'on vous renvoie vers notre test) Super Mario Galaxy est celui a a la fois à bénéficié le plus de changement dans son gameplay tout en restant très proche de sa version d'origine sortie sur Wii. L'une des grandes nouveautés est évidemment la possibilité de jouer au jeu sans utiliser la détection de mouvement des manettes. Une "nouveauté" qui avait déjà été appliquée à la version du jeu réédité sur Nvidia Shield (en Chine uniquement- voir ici.) Et c'est justement une vidéo de comparaison entre la version Nintendo Switch et la version Nvidia Shield que nous vous proposons de regarder ci-dessous.

Pour rappel, Super Mario 3D All-Stars est disponible depuis le 18 septembre sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur ce titre évènement, n'oubliez pas que notre test complet est toujours à lire en cliquant LA Notez que Super Mario 3D All-Stars ne sera officiellement mis en vente que jusqu'au 31 mars 2021.

Voir aussi : Mario Galaxy : comparaison versions Wii, Dolphin et NVIDIA Shield

,

Source : Gonintendo