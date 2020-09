Sneakers : un premier coup d’œil sur les baskets Puma Super Mario

Souvenez-vous, on vous a déjà montré les baskets PUMA dédiées à SONIC, aujourd'hui on découvre que les fans vont pouvoir aussi choisir leur camp entre Mario et Sonic puisque Mario va avoir droit lui aussi à ses propres PUMA ! C'est en effet un nouveau cadeau pour le 35eme anniversaire de Mario qui a été repéré en référence "Nintendo rs Dreamers" sur le site Web de Footlocker même si depuis elle a été supprimée...

L'annonce officielle n'a pas encore été faite et en attendant que le pas soit franchi, retrouvez les premières images des baskets ci-dessous.

Source : Gonintendo