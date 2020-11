PUMA dévoile des baskets à l'effigie de la console 8-bit de Nintendo : la NES

On vous a déjà présenté les baskets PUMA spéciales Super Mario 35eme anniversaire aux couleurs de Super Mario 64 (voir ici) mais aussi de Super Mario Sunshine et de Super Mario Galaxy (voir là) Mais PUMA avait gardé le meilleur pour la fin puisque la société vient de dévoiler la première image des sneakers à l'effigie de la console 8-Bit de Nintendo : la NES ! Des baskets qui, comme les autres, semblent très élégantes... Evidemment, on vous en reparle dès qu'elles sont disponibles sachant qu'il y a un fort risque qu'elles ne restent pas très longtemps en vente- en tout cas à un prix abordable !