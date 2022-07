Nintendo annonce le retour du Nintendo Live en 2022 au Japon avec au programme Splatoon 3, Animal Crossing, Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo Switch Sport...

En pause depuis l'édition de 2019 , Nintendo vient d'annoncer le retour cette année de son événement Nintendo Live. Les 8 et 9 octobre prochains , au Tokyo Big Site, se déroulera le Nintendo Live, avec au programme, des jeux jouables, des tournois de Splatoon 3, de Super Smash Bros. Ultimate et de Nintendo Switch Sports, ainsi qu'un concert de Splatoon 3 et d'Animal Crossing: New Horizons.

Des événements scéniques seront aussi organisés avec le duo de comédie Yoiko (célèbre au Japon) qui jouera à Nintendo Switch Sports ainsi qu'un tournoi de Mario Kart 8 Deluxe avec les meilleurs joueurs du Japon. Pour en savoir plus rendez vous sur le site officiel (en japonais). Vous pouvez aussi visionner le concert de l'édition 2019 ci-dessous.

Source : Nintendo