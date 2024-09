The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est disponible - Retrouvez notre test et le trailer de lancement

La sortie d'un nouvel opus de la franchise The Legend of Zelda est toujours un petit événement en soit dans la sphère Nintendo. Après deux principaux qui ont à la fois explosé les chiffres de vente mais aussi divisé les fans de la franchise, Nintendo et le studio Grezzo sont de retour avec une nouvelle expérience : The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Exit le courageux chevalier Link, ici c'est la princesse Zelda qui est au cœur de l'action, accompagnée de la fée Tri. Disponible depuis ce jeudi 26 septembre en exclusivité sur Nintendo Switch, notre camarade rifraff vous a également préparé un test dédié.

Cette fois-ci, c’est sûr (ou presque !) : la Nintendo Switch vit son dernier Noël. Bon, on disait ça déjà l’année dernière (et l‘année d’avant) mais la console hybride de Nintendo a beau avoir de la ressource, elle arrive manifestement en bout de course. Cependant, si 2024 restera une année light pour la console avec la sortie de « petits jeux » et de nombreux remakes, les possesseurs de la console ont malgré tout de quoi avoir le sourire car l’année se termine en beauté avec un nouveau jeu Zelda !

