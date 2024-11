The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom était au départ un "Zelda Maker"

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est le dernier opus 2D de la célèbre franchise même si on a plutôt tendance à le considérer comme un épisode à part, ne serait-ce parce que pour la première fois, Zelda en est l'héroïne et que cette fois, c'est Link qu'il faut sauver !

Un changement qui n'est pas simplement une inversion des codes habituels puisqu'en faisant de Zelda, le personnage jouable du jeu, c'est tout le gameplay du titre qui a été modifié.

Finis les combats à l'épée (ou presque) Zelda ne se bat pas directement dans Echoes of Wisdom mais utilise la magie des échos qui permet de reproduire des objets et des ennemis pour se sortir de toutes les situations.

Dans une entrevue accordée au Washington Post, Eiji Aonuma a expliqué que l'idée derrière le jeu était de récompenser l'ingéniosité des joueurs en leur permettant de jouer comme ils le souhaitaient sans rien leur imposer et en les laissant arriver "à leur propre conclusion".

Un concept novateur qui n'a pas été trouvé directement. En effet, dans la même entrevue, Eiji Aonuma révèle qu'à la base le projet était une sorte de The Legend of Zelda Maker qui aurait permis aux joueurs de créer leur propre épisode de la Legend à la manière de Super Mario Maker !

Propos d'Eiji Aonuma publiés par The Washington Post :

« Echoes » était à l'origine prévu comme un projet similaire à « Super Mario Maker », permettant aux joueurs de créer leurs propres versions du jeu. Aonuma a joué aux premières versions du concept « Zelda Maker » et s'est rendu compte qu'il était suffisamment amusant de créer une histoire originale autour de ce concept.

Alors on ne sait pas si The Legend of Zelda Maker a été totalement abandonné mais dans tous les cas, il a permis à The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom d'exister.

Cela confirme par ailleurs, que Nintendo a bien travaillé sur un The Legend of Zelda Maker et, honnêtement, on espère qu'un jour, le jeu existera.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est disponible depuis le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec NOTRE TEST DE ZELDA ECHOES OF WISDOM SUR NINTENDO SWITCH

