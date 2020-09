Super Mario 35eme anniversaire : les festivités auraient pu débuter en avril 2020

A plusieurs reprises, Nintendo a répété que la crise sanitaire mondiale du coronavirus n'avait que peu affecté le calendrier de sortie des jeux sur Nintendo Switch. Seulement, il y a peu, des sources officieuses ont affirmé que la sortie de Pikmin 3 Deluxe était initialement prévue plus tôt dans l'année et bien avant octobre 2020 et que logiquement l'un des jeux de fin d'année était le remaster de Super Mario 3D World mais que tout avait été décalé... On ne sait pas si ces sources étaient bien informées mais c'est désormais officiel : Super Mario 3D World + Bowser's Fury ne sortira qu'en février 2021 .

Aujourd'hui, un nouvel élément semble accréditer la thèse que Nintendo a du changer ses plans et plus spécifiquement retarder le début des festivités autour du 35eme anniversaire de sa mascotte, officialisé seulement la semaine dernière (voir touts les détails ICI.) En effet, il semblerait que des petits curieux aient trouvé une page inutilisée (depuis supprimée) sur le site officiel des 35 ans de Mario évoquant le niveau spécial Ninji de Super Mario Maker 2 qui fait partie des événements annoncés par Nintendo, à la différence que le niveau est prévu pour une sortie entre le 14 au 21 avril 2020.

On peut donc penser que le coup d'envoi des festivités auraient du être lancé beaucoup plus tôt dans l'année ce qui pourrait d'ailleurs être raccord avec les différentes annonces comme LEGO Super Mario et LEGO NES qui sont sortis sans aucune référence à l'anniversaire et qui y sont aujourd'hui rattachés...

Evidemment, à ce stade, ce ne sont que des suppositions et on espère avoir plus de précisions à l'avenir.

Source : Gonintendo