Des costumes de Super Mario Maker 2 débarquent dans Mario Kart TOUR

Avec la nouvelle mise à jour qui est arrivée aujourd'hui sur Super Mario Maker 2 (disponible ici), Nintendo en a profité pour ajouter des costumes assortis dans son célèbre jeu de course mobile : Mario Kart TOUR. En effet, dès aujourd'hui et jusqu'au 6 mai prochain , vous retrouverez dans la boutique, une invocation spéciale sur le thème de Super Mario Maker 2. Avec un peu de chance, il vous sera possible de tomber sur Mario ouvrier, le kart Buldo-turbo ou bien les Ailes de sécurité dans ce nouveau tirage. Plus de détails concernant Toad ouvrier nous seront dévoilés prochainement. De plus, si cela vous intéresse, une vidéo présentation de cette nouvelle saison du jeu est disponible ci-dessous.