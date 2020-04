Création de carte du monde, Koopalings, costume Grenouille et autres surprises avec la nouvelle mise à jour gratuite de Super Mario Maker 2

On en rêvait et Nintendo l'a finalement fait : dès demain une mise à jour gratuite va ajouter de nouveaux modes, de nouveaux éléments et de nouveaux items à Super Mario Maker 2. Retrouvez les éléments les plus importants de cette mise à jour ci-dessous :

L'ajout le plus important est le mode "World Maker" qui permet de créer des cartes de monde en reliant différents niveaux entre eux avec un chemin (menant à un château) sachant que ces cartes sont personnalisables et que l'on peut en réunir huit pour créer un véritable petit jeu Super Mario (de 40 niveaux) à partager !

Par ailleurs les sept Koopalings (Morton, Iggy, Wendy et cie) sont désormais de la partie pour apporter un peu de fun et de variété aux phases de boss ou de sous boss, chacun ayant son propre schéma de mouvement ! Ils sont utilisables avec tous les styles sauf celui de Super Mario 3D World.

Un champignon "pixel" fait son apparition. Il s'agit du champignon Super Mario Bros.2. Utilisable seulement avec le style du premier Mario, il donne à Mario le look mais aussi les pouvoirs qui sont les siens dans Super Mario Bros. 2, à savoir il peut attraper les ennemis et les jeter.

Le costume de grenouille de Super Mario Bros. 3 est désormais utilisable (dans le style de SMB3.) Il permet, comme dans le jeu, de nager plus vite mais aussi de courir sur l'eau.

L'item Ballon P, transformant Mario en Mario Ballon est lui aussi désormais utilisable. Cet item apparu dans de Super Mario World (et utilisable uniquement dans le style SMW) permet de voler dans les niveaux.

L'item Super Gland de New Super Mario Bros.U transforme maio en super écureuil (uniquement dans le style NSMB.U)

La Fleur Boomerang est aussi un nouvel item accessible uniquement avec le style 3D World.

La mise à jour ajoute aussi une série de boîtes et de coiffes : la boîte à hélice, la boîte canon ou encore la coiffe Goomba (disponibles uniquement avec le style 3D World.)

Parmi les autres surprises : la clé maudite, le trampoline on / off, les Mechakoopas...

Pour découvrir tout ça et bien d 'autres choses encore, rendez-vous demain pour télécharger cette ultime mise à jour gratuite de Super Mario Maker 2. En attendant retrouvez toutes ces nouveautés en vidéo et en images.