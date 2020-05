Super Mario Maker 2 : un joueur passionné crée les "Lost Levels" de Super Mario Bros. 3

Il y a un mois, Super Mario Maker 2 a reçu une ultime mise à jour qui lui a ajouté les sept Koopalings, le costume grenouille, le costume super écureuil ou encore la possibilité de créer des cartes pour relier les niveaux et faire son propre titre Super Mario (voir notre news dédiée.) Et justement, on découvre aujourd’hui le projet d'un joueur passionné qui a eu l'idée de créer les "lost levels" de Super Mario Bros. 3 comme il y en avait eu pour le premier Super Mario. Le résultat est assez incroyable et force le respect. A travers prés de 3 2 niveaux , courts et sans point de contrôle (comme dans le jeu original), cette vraie-fausse suite tente de retrouver la magie de Super Mario Bros. 3 en invitant les joueurs à vagabonder dans les niveaux à la recherche de secrets et de surprises... Pour vous faire une première idée, le trailer de ces "niveaux perdus" est à voir ci-dessous et pour les découvrir manette en main, il suffit d'entrer de code FDF-VT6-KDF dans Super Mario Maker 2.

Source : Reddit