The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - Le sac avec l'affiche de recherche de Zelda est disponible sur My Nintendo Store

Si vous êtes un amateur de goodies et que vous avez beaucoup de points platine qui prennent la poussière dans votre portemonnaie virtuel, cette info devrait vous intéresser. Initialement aperçu sur le My Nintendo Américain, le constructeur propose aux joueurs un magnifique sac en toile à l'effigie de la Princesse Zelda... ou plutôt à l'effigie de son avis de recherche lui-même très... abstrait que l'on peut apercevoir à plusieurs reprises dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Alors que nous n'avions plus eu de nouvelles depuis fin septembre, Nintendo vient de mettre le sac sur la boutique My Nintendo Store française (et autres régions d'Europe) ce lundi en échange de 600 points platine (+ les frais de port).

Sac en Toile The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom

Acheter sur My Nintendo Store