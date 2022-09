Detective Pikachu 2 serait "sur le point de sortir"

Annoncé en 2019 lors d'une conférence (voir ici) le nouveau jeu Detective Pikachu conçu pour la Nintendo Switch a depuis disparu des radars... Cependant, le jeu se rappelle aujourd'hui à notre bon souvenir grâce à des informations de profil publiées par Jonathan Murphy, programmeur senior chez Creatures Inc. et Pokemon TCG Development Division (et repérées par un fan.) Jonathan Murphy y explique travailler actuellement sur un jeu non annoncé mais aussi sur Détective Pikachu 2, un titre qui serait "sur le point de sortir".

Pour rappel, le premier jeu Detective Pikachu est sorti en 2018 sur Nintendo 3DS (sachant qu'auparavant une version eShop plus courte avait vu le jour uniquement au Japon- voir notre test du jeu.) En 2019 , le jeu a été adapté au cinéma par Hollywood.

Alors aurons-nous bientôt des nouvelles de Détective Pikachu 2 ? Et le jeu sortira-t-il cette année ou en début d'année prochaine sur Nintendo Switch ? On espère avoir bientôt des infos officielles.