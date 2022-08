Pokémon Écarlate et Violet - Toby Fox le créateur d'Undertale parle de ses nouvelles compositions pour les jeux

Après une participation plutôt discrète mais très appréciée sur Pokémon Épée et Bouclier, Toby Fox le créateur d'Undertale et de Deltarune est de retour à l'œuvre sur Pokémon Écarlate et Violet pour y signer quelques musiques. Si cette nouvelle était déjà connue (cela fut même annoncé lors d'un Pokémon Direct), Toby Fox lui-même est revenu sur son implication au sein de la bande son du jeu sur Twitter.

Vous en avez peut-être entendu parler il y a quelque temps dans les Pokémon Presents, mais j'ai composé la musique des nouveaux combats de Pokémon Écarlate et Violet durant les Raid Réracristal ! J'ai hâte que mon Pokémon soit anéanti par un Pâtachiot recouvert de joyaux ! Quand on m'a confié cette mission pour la première fois, le directeur du jeu, Ohmori-san, m'a montré un Lucario avec une gigantesque fleur de cristal surdimensionnée sortant de sa tête et m'a dit que c'était le nouveau mécanisme du jeu. En utilisant ces informations comme modèle, j'ai créé la chanson... J'espère que vous apprécierez !

Une façon amusante d'en apprendre plus sur son implication et sur sa manière de collaborer avec les équipes de la Pokémon Company. La musique composée par Toby Fox peut être entendue en fond sonore lors de la présentation des Raid Téracristal durant le dernier Pokémon Presents.