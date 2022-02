Pokémon Écarlate et Pokémon Violet - La neuvième génération de Pokémon est attendue pour fin 2022 sur Nintendo Switch

Game Freak et The Pokémon Company nous ont offert une belle surprise pour la fin du Pokémon Presents du 27 février 2022 (dont vous pouvez retrouvez tous les détails ICI.) Alors que nous pensions voir une vidéo mettant en avant un nouveau DLC pour Légendes Pokémon : Arceus, ils viennent ni plus ni moins que de confirmer la sortie de la 9ème génération de monstres de poche. Cette nouvelle génération sera donc déclinée en deux versions : Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est attendue pour la fin de l'année 2022 sur Nintendo Switch.

Si nous n'avons pas encore les premières informations officielle concernant ces nouveaux épisodes, nous vous laissons découvrir les 3 starters du jeu, ainsi que la vidéo dévoilée ce jour.