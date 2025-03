SaGa Frontier 2 Remastered disponible dès à présent sur Nintendo Switch

Square Enix semble bien décidé à nous proposer un maximum d'opus de la licence SaGa sur Nintendo Switch. Dernière surprise en date de ce Nintendo Direct, SaGa Frontier 2 Remastered est le dernier opus en date à être disponible sur la console. Les fans de la licence n'auront pas à patienter puisque le titre est d'ores et déjà disponible à l'achat sur l'eShop.

Le classique du RPG est de retour, intégralement remastérisé pour les plateformes modernes ! SaGa Frontier 2 Remastered nous replonge dans son univers aux graphismes emblématiques à l'aquarelle, offrant des combats stratégiques et une structure épisodique permettant de découvrir l’histoire sous différentes perspectives. Suivez Gustave, un héritier de la couronne prenant les rênes de son destin, et Will Knights, un chasseur de trésor à la recherche du mystérieux « Egg. » Leurs histoires tissent la toile de l’Histoire de Sandail à travers les générations.

Nouveautés :