Légendes Pokémon : Z-A dévoile le tournoi Royale Z-A en vidéo

Prochain titre phare de Game Freak en attendant des nouvelles de la 10ème génération de jeux Pokémon, Légendes Pokémon : Z-A invitera les joueurs à un plan de réaménagement urbain de grande ampleur dans la ville d'Illumis. Si nous avions vu jusqu'à présent la cité de jour, la nuit, ce sont les dresseurs Pokémon qui prendront possession de la zone pour s'affronter afin d'accéder à la première place du Tournoi Royale Z-A. Vengeance contre les dresseurs depuis les premières générations (ou spécialité bien française ?) il sera possible d'attaquer les dresseurs par derrière pour déclencher un avantage en combat. En attendant d'en apprendre plus sur la date de sortie du jeu, nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous.

Après avoir choisi Germignon, Gruikui ou Kaiminus comme premier partenaire Pokémon, lancez-vous dans une nouvelle aventure à Illumis, un lieu apparu dans Pokémon X et Pokémon Y, deux titres sortis sur Nintendo 3DS. Dans cette immense ville, une société nommée Quazar a mis en place un plan de réaménagement urbain destiné à faciliter la coexistence entre Pokémon et humains. Mais, la nuit venue, la ville se transforme... et les meilleurs Dresseurs et Dresseuses sont invités à participer au tournoi Royale Z-A. Entrez dans les zones de combat et affrontez vos adversaires afin de progresser du rang Z jusqu'au rang A. On dit que les Dresseurs et Dresseuses qui atteignent le sommet voient un souhait exaucé. La jour et la nuit sont deux facettes d'Illumis. Qu'allez-vous découvrir dans votre aventure ? Légendes Pokémon : Z-A fera son arrivée fin 2025 sur Nintendo Switch.