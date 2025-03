Tamagotchi Plaza débarquera cet été sur Nintendo Switch

Ce n'est pas vraiment un titre que l'on attendait à l'occasion de ce Nintendo Direct, mais après-tout pourquoi pas ! Bandai Namco est de retour dans les jeux de simulation de magasin avec l'annonce de Tamagotchi Plaza. Attendu pour le 27 juin 2025 sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer officiel du jeu ci-dessous.

Découvrez le nouvel opus de la série de simulateurs de magasin Tamagotchi Connexion: Corner Shop. Dans la charmante ville de Tamahiko Town, les joueurs auront pour mission de gérer 12 établissements différents où ils devront satisfaire une clientèle de plus de 100 Tamagotchi, les aider à retrouver des objets perdus, et obtenir de bons avis de leur part pour chaque boutique. Jouez entre autres les opticiens au magasin de lunettes, arrangez les pâtisseries sur les tables du salon de goû'thé et bichonnez les quenottes de vos patients chez le dentiste. Il est aussi possible de jouer à deux dans différents établissements en coop locale ou en mode versus. Plongez-vous dans le monde joyeux des Tamagotchi lorsque Tamagotchi Plaza fera son arrivée le 27 juin 2025 sur Nintendo Switch.