EVERYBODY’S GOLF: Hot Shots fait son entrée sur Nintendo Switch

Licence appréciée des amateurs de golf virtuel, EVERYBODY’S GOLF débarque pour la première fois sur Nintendo Switch avec la sortie de EVERYBODY’S GOLF: Hot Shots. Attendu dans le courant de l'année , les joueurs pourront découvrir ce titre seul ou en multijoueur pour des parties riches en rebondissements. En attendant davantage d'informations de la part de Bandai Namco, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

La célèbre série de jeux de golf fait ses débuts sur Nintendo Switch, avec un grand choix de personnages et de parcours de golf. Grâce à sa mécanique tir à trois boutons, la prise en main de ce jeu est simple et rapide, mais le maîtriser est bien plus complexe. Remportez des tournois en jeu via le mode Défi en solo pour débloquer des personnages et des parcours, et découvrez Golf Déjanté, un nouveau mode peu académique où les éléments peuvent se liguer contre (ou pour) vous. Jusqu'à quatre joueurs peuvent golfer ensemble en mode local*4 ou en ligne*5. Créez votre personnage, sortez vos clubs et rendez-vous sur le green lorsque EVERYBODY’S GOLF: Hot Shots fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch.