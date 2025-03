Witchbrook - L'université magique ouvrira ses portes cet hiver sur Nintendo Switch

Si vous êtes fan de simulation et de magie, Witchbrook fera prochainement son arrivée sur Nintendo Switch. Attendu pour cet hiver , les joueurs pourront suivre un cursus magique dans l'académie de Witchbrook pour créer des objets et gagner sa vie dans la ville de Mossport. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Entrez dans un monde enchanteur au cours d'une aventure magique. Bienvenue à Mossport, une ville balnéaire effervescente qui sera le cadre de vos études de magie. Apprenez à maîtriser des sorts à l'université de Witchbrook, créez des objets pour gagner votre vie et personnalisez votre maison et votre jardin comme vous le souhaitez. Faites-vous de nouveaux amis, trouvez l'amour et forgez votre avenir dans un monde enchanteur ! Il est également possible de jouer ensemble à quatre en coop en ligne*5. Les inscriptions ouvriront quand Witchbrook fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch.