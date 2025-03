MARVEL Cosmic Invasion se dévoile sur Nintendo Switch

Si ils n'ont plus trop la cote en ce moment au cinéma, est-ce que les héros de MARVEL arriveront à redorer leur blason en jeu vidéo ? C'est en tout cas ce qui va être tenté avec la sortie prochaine de MARVEL Cosmic Invasion. Attendu pour cet hiver sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Rejoignez les plus grands super-héros de MARVEL, dont Wolverine, Spider-Man, Nova, Captain America et bien d'autres, dans leur combat cosmique contre le super-vilain Annihilus. Dans ce beat'em up de style arcade 2D bourré d'action, les mécaniques de combat ont été modernisées avec des combats dynamiques en équipe et un style pixel art fidèle aux conceptions classiques des personnages MARVEL. Qui plus est, jusqu'à quatre joueurs peuvent unir leurs forces en coop locale*4 ou en ligne*5. De New York jusqu'aux profondeurs de la Zone négative, l'avenir de l'univers MARVEL prendra des dimensions stellaires dans MARVEL Cosmic Invasion, qui fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch.