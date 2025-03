Disney Vilains Café Enchanté est disponible sur Nintendo Switch

Dans la liste des annonces improbables de ce dernier Nintendo Direct, Disney Vilains Café Enchanté est un titre qui ravira les fans de la franchise. En tant que nouvelle recrue d'un café, vous devrez servir un tas de clients, qui ont la particularité d'être les vilains des différents films Disney. Disponible dès maintenant sur l'eShop au prix de 14,99€, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Entrez dans le Café Enchanté. Plongez dans un monde où chaque tasse renferme un secret et chaque gorgée peut changer un destin ! En tant que Potionista du Disney Villains Cursed Café, vous concocterez des breuvages enchantés pour une galerie de figures légendaires : Cruella d'Enfer, la Reine-sorcière, Gaston, le capitaine Crochet, Jafar, Maléfique et Ursula, réimaginés dans un monde moderne et magique.

À vous de découvrir leurs motivations. Vos choix influencent leurs ambitions. Gaston parviendra-t-il à impressionner ses potes de golf ? Crochet réussira-t-il à voler la vedette au théâtre communautaire ? Maléfique peut-elle régner sur les réseaux sociaux ? Et Ursula deviendra-t-elle une star de la télé-réalité ? Découvrez et influencez les histoires des vilains grâce à vos potions.

À chaque gorgée, un monde de possibilités. Les vilains ont tous des demandes, mais ce dont ils ont vraiment besoin pourrait être complètement différent. En utilisant des ingrédients enchantés de votre café et la machine à potions, créez des élixirs magiques pour donner à chaque vilain ce qu'il demande, ou un aperçu de ce dont il a réellement besoin. Avec l'aide d'Yzma, vous découvrirez des ingrédients rares et améliorés pour créer des élixirs magiques renforcés, pour influencer le déroulement de l'histoire. Vos potions spéciales seront-elles une source de clarté, de courage ou de chaos ?

Une expérience envoûtante vous attend. Avec des illustrations époustouflantes, une narration prenante et une touche d'alchimie, ce récit visuel vous invite à explorer les ambitions modernes de ces vilains emblématiques. Dans ce monde de magie et de mystère, chaque ingrédient compte.