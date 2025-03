Monument Valley s'invite sur Nintendo Switch

Licence mettant en avant la réflexion méditative avec des puzzles isométriques, Monument Valley a officiellement débarqué sur l'eShop de la Nintendo Switch. Si les deux premiers opus sont disponibles dès à présent au prix de lancement de 8,99€ l'unité, Monument Valley 3 quant à lui sera disponible d ans le courant de l'été .

Embarquez pour de paisibles aventures dans cette trilogie de jeux de réflexion méditatifs. Explorez des mondes isométriques emplis de puzzles individuellement conçus, d'environnements sublimes à manipuler, d'illusions d'optique à découvrir et de secrets déroutants à révéler. Monument Valley et Monument Valley 2 incluent tous leurs chapitres, add-ons et contenus additionnels. Monument Valley 3 offre un point d'entrée original pour les nouveaux joueurs, et introduit des mécanismes de navigation dynamiques qui proposent une exploration ouverte au gré d'immenses mers tranquilles. Monument Valley et Monument Valley 2 arriveront le 15 avril 2025 sur Nintendo Switch. Les précommandes seront disponibles dans la journée sur le Nintendo eShop. Monument Valley 3 fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch.