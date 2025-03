Shadow Labyrinth sortira cet été sur Nintendo Switch

Mélange improbable de PAC-MAN dans un univers Metroidvania, Shadow Labyrinth a profité du dernier Nintendo Direct pour nous dévoiler sa date de sortie. Les joueurs pourront ainsi découvrir cette nouvelle aventure à partir du 18 juillet 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Dévorez les ténèbres dans ce jeu de plateformes d'action en 2D, qui revisite les codes de la série iconique PAC-MAN. Sur une planète mystérieuse jonchée de reliques du passé, L'Épéiste n°8 est réveillé par un orbe jaune dénommé PUCK. Explorez un monde extra-terrestre labyrinthique tout en changeant de forme : utilisez l'agilité de l'Épéiste pour sauter et taillader, explorez en pur style classique PAC-MAN sous forme de Mini PUCK, ou déchaînez la puissance dévastatrice de la forme méca GAIA. Tirez parti de ces différents styles de jeu pour faire basculer les combats en votre faveur, et passez du statut de proie à celui de prédateur suprême. Percez à jour le véritable objectif de PUCK lorsque Shadow Labyrinth fera son arrivée le 18 juillet 2025 sur Nintendo Switch. Une édition Digital Deluxe du jeu incluant la bande son et un artbook numériques sera également disponible.