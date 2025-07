Shadow Labyrinth - La version sombre du classique d'Arcade de Bandai Namco est disponible sur consoles Nintendo Switch

Les fans de PAC-MAN vont découvrir la boule jaune comme jamais auparavant. Bandai Namco a officialisé la sortie de SHADOW LABYRINTH, une version sombre et futuriste du célébrissime PAC-MAN™ sur Nintendo Switch, ainsi qu'une Nintendo Switch 2 Edition, avec mise à niveau gratuite si vous possédez la version Nintendo Switch. Disponible depuis ce vendredi 18 juillet, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Dans SHADOW LABYRINTH, les joueurs incarnent le Swordsman No. 8, qui s’éveille dans un monde désolé aux côtés de PUCK, une créature à la fois mystérieuse et familière. Pour survivre, ils devront, avec leur compagnon, affronter de dangereuses créatures, consommer leur pouvoir et évoluer, dévoilant ainsi progressivement les secrets d’une planète conçue pour tuer. Mélange d’action-plateforme en 2D, d’exploration et d’énigmes environnementales, le jeu les invite à découvrir un gigantesque monde labyrinthique créé pour mettre les plus braves au défi. Au fur et à mesure de leur traversée, ils gagneront des pouvoirs et des capacités et apprendront à prendre la forme d’un puissant mécha nommé GAIA. SHADOW LABYRINTH fait vibrer la fibre nostalgique des fans de PAC-MAN en intégrant des éléments emblématiques de la franchise comme les poursuites, les combats de boss dynamiques et bien sûr les éternels ennemis de PAC-MAN, les GHOSTS, ici réinventés sous la forme de G-HOSTS. Ils retrouveront également des références à d’autres franchises de Bandai Namco telles que DIG DUG, BOSCONIAN, SPLATTERHOUSE, GALAGA et bien d’autres, qui enrichissent le monde de SHADOW LABYRINTH et font monter les enjeux pour nos héros.