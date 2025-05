SHADOW LABYRINTH s'offre un nouveau trailer pour fêter les 45 ans de PAC-MAN

A l'occasion des 45 ans de PAC-MAN, célébrés le 22 mai dernier, Bandai Namco a communiqué de nouvelles informations sur le prochain titre qui le mettra à l'honneur : SHADOW LABYRINTH, et que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Le titre sera disponible le 18 juillet 2025 sur Nintendo Switch et désormais Nintendo Switch 2, en plus des supports concurrents.

sera disponible le 18 juillet 2025 sur PlayStation®5, Xbox Series XS, Nintendo Switch™ et PC via Steam®. Il sera également lancé sur Nintendo Switch 2. SHADOW LABYRINTH propose une approche moderne et dynamique du genre plateforme, tout en intégrant des références à l’héritage arcade de Bandai Namco, tant dans son histoire que dans son gameplay.

propose une approche moderne et dynamique du genre plateforme, tout en intégrant des références à l’héritage arcade de Bandai Namco, tant dans son histoire que dans son gameplay. Les joueurs incarnent un guerrier nommé Swordsman No. 8, accompagné de PUCK et explorent un vaste monde pour découvrir des armes redoutables, affronter des ennemis impitoyables et lever le voile sur les sombres secrets de la planète et de ses habitants.

Une série de collaboration va également voir le jour dont : Une collaboration avec Leblon Delienne, un atelier de sculpture français, dévoilera une série de statues artistiques mettant en vedette des personnages bien-aimés. « PAC-MAN LIVE EXPERIENCE » de Little Lion Entertainment – un labyrinthe lumineux grandeur nature qui donne vie au monde de l'arcade virtuelle qui a ouvert ses portes à Dubaï.