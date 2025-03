The Eternal Life of Goldman sortira cet hiver sur Nintendo Switch

Avec son coup de canne, The Eternal Life of Goldman a des airs certains d'un certain DuckTales, mais est-ce que la ressemblance s'arrêtera-là ? Cette aventure en 2D dessinée à la main a été présentée à l'occasion du dernier Nintendo Direct, et sera disponiblde dans le courant de l'hiver sur Nintendo Switch. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Embarquez pour une aventure époustouflante dans ce jeu de plateforme en 2D dessiné à la main. Incarnez Goldman, un héros improbable, et partez à l'aventure sur un mystérieux Archipel où d'anciennes fables et de sombres légendes prennent vie. Votre mission consistera à traquer la mystérieuse Divinité, une créature légendaire que personne n'a encore jamais vue. Améliorez votre fidèle canne afin de débloquer de puissantes capacités dans ce jeu de plateformes exigeant riche en exploration. Parviendrez-vous à dévoiler les secrets de ce monde où mythes, légendes et contes de fée s'entrechoquent ? The Eternal Life of Goldman fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch.