Metroid Prime 4: Beyond : nouvelles infos sur la conception du jeu

On n'y croyait plus mais 7 ans après son annonce, Metroid Prime 4: Beyond s'est enfin dévoilé avec un premier trailer et une fenêtre de sortie : 2025.

Le problème, lorsqu'on attend un jeu d'une telle envergure aussi longtemps, c'est qu'il finisse par être totalement déconnecté du marché en apparaissant comme dépassé. Pour le moment cependant, difficile de se faire une idée précise sur ce qui nous attends et il faudra encore patienter un peu pour découvrir si Retro Studios va réussir à transcender les limites de la Switch comme il l'avait fait avec la Wii et Metroid Prime 3 : Corruption.

En attendant, Jon Wofford de Retro Studios a fait un petit retour d'expérience sur sa page ArtStation. Chargé de concevoir le HUD (pour heads-up display - "Affichage tête haute") Jon Wofford a tenu a faire sa voir à quel point il était compliqué de créer un HUD pour Metroid Prime 4: Beyond qui soit "digne de l'héritage de Metroid Prime". Alors, a-t-il réussi à "mettre" à jour la visière de Samus tout en restant fidèle à la série ? Retrouvez ci-dessous ses réflexions et quelques images de son travail.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Traduction des posts de Jon Wofford

Metroid Prime 4: Beyond a été officiellement dévoilé, et je suis ravi que les joueurs rejoignent Samus dans sa prochaine mission. En tant que Lead UI Artist, j'ai eu la tâche peu enviable de créer un HUD digne de l'héritage de Metroid Prime. Heureusement, je suis entouré d'un réseau de soutien de vrais magiciens chez Retro, qui m'ont aidé à rendre cette tâche beaucoup plus facile. Félicitations à l'équipe UI et à tous ceux qui ont contribué au développement du HUD, et merci pour tout ce que vous faites.

Le HUD a été un véritable travail d'amour, et je suis si heureux de pouvoir enfin le partager.