Zelda Breath of the Wild - Découvrez le mod Ancient Test of Strength signé Schneile et Waikuteru

L'année 2023 signera, si tout va bien, le retour de Link avec le jeu The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Mais en attendant, le moddeur Waikuteru et Schneile nous proposent de nous attarder sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild avec la publication d'un tout nouveau mod : Ancient Test of Strength. Au menu, des vagues d'ennemis à éliminer le plus rapidement possible.

Une nouvelle épreuve attend le héros prédestiné d'Hyrule. Dans cette épreuve, tout est question d'habileté au combat et il doit prouver sa force au moine qui propose l'Ancienne épreuve de force. Battez-vous contre des hordes d'ennemis jusqu'à ce que vous atteigniez la dernière vague, puis tuez le dernier ennemi pour terminer l'épreuve.

Vous pouvez avoir un aperçu de ce contenu dans la vidéo ci-dessous. S'agissant d'un Mod, n'espérez pas pouvoir y jouer sur une version officielle.