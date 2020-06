Attention, le déménagement d'un habitant peut provoquer une crise de larmes incontrôlée dans Animal Crossing : New Horizons

L'une des clés du succès planétaire d'Animal Crossing : New Horizons durant le confinement est d'abord qu'il permet aux parents et aux enfants de s'amuser ensemble mais aussi aux parents de déculpabiliser de laisser leurs enfants jouer pendant des heures aux jeux vidéo, là ou ils ont souvent généralement du mal à assumer... Animal Crossing : New Horizons est un jeu calme et apaisant, sans armes ni violence ou le seul danger qui rôde est une tarentule qui met K.O et fait des yeux au beurre noir...

Pour autant, cela n'empêche pas le titre de provoquer des émotions fortes, très fortes. La preuve avec cette histoire devenue virale d'une petite fille japonaise qui a littéralement craqué en apprenant que ses parents avaient viré de son île, Violette afin de pouvoir accueillir un nouvel habitant ! Une histoire d'une violence inouïe sûrement banale qui montre aussi a quel point on peut s'attacher aux personnages du jeu, sachant qu'il y en a près de 400 et que chacun a son style, sa dégaine et sa personnalité.

Finalement pour consoler leur fille et en attendant que Violette repointe un jour le bout de son nez- si tant est que les grenouilles ont un nez, les parents lui en ont fabriqué une en tissu. Quant on pense qu'avec un bout de carton, ils s'amusent comme des fous...

