Covid-19 : Informations sur l'activité de Nintendo-Master

Bonjour à nos amis lectrices et lecteurs !

Comme vous le savez depuis plusieurs jours maintenant, l'épidémie de Covid-19 prend de plus en plus d'ampleur un peu partout sur le globe. Cet évènement conduit chaque pays à procéder à des mesures draconiennes pour tenter de ralentir au maximum l'infection, et ce en plaçant les habitants et les malades en quarantaine / isolement. Si aujourd'hui on aurait aimé dire que c'est la plus belle opération marketing de Capcom pour teaser un jeu Resident Evil, le fait est que ce virus concerne tout le monde à l'heure actuelle, et nous sommes tous embarqués dans le même bateau, navigant en eaux plus que troubles durant les prochaines semaines.

Nintendo-Master est un groupe de bénévoles qui s'occupe de relayer l'actualité de Nintendo et de ses partenaires depuis 2003. Nous le faisons chacun à notre rythme, sur notre temps libre. Que nous soyons étudiants / indépendants / salariés / au chômage / retraité, nous avons cette passion commune qui nous permet d'échanger avec vous chaque jour depuis des années.

Avec le Covid-19 et les restrictions qui ont été et vont être encore annoncées dans les prochains jours, nous devons de notre côté faire le nécessaire pour s'adapter aux conditions actuelles dans nos vies personnelles. Avec nos métiers respectifs à l'arrêt, les écoles fermées, et le confinement de quelques membres de notre équipe pour cause de suspicion d'infection, le fil d'actualité de Nintendo-Master sera légèrement chamboulé pendant les prochains jours.

De ce fait, les news seront un peu moins fréquentes à partir d'aujourd'hui, et nos tests auront également quelques jours de retard. Le premier impacté sera celui de Animal Crossing : New Horizons. Même si nous savons que le divertissement est une chose importante, qui plus est dans cette période trouble, nous nous devons de faire preuve de civisme, privilégier notre santé, et appliquer les règles mises en place pour sortir de cette période difficile le plus rapidement possible.

En espérant que cette crise passe le plus rapidement possible, et que chaque individu fasse des efforts pour appliquer les consignes sanitaires, nous continuerons tout de même à vous partager l'actualité, notre bonne humeur comme nos coups de gueule à notre rythme. Prenez soin de vos proches, pensez à bien vous laver les mains et appliquer les gestes barrières, et continuons d'avancer en nous adaptant à la situation actuelle qui est inédite à ce jour.

En espérant pouvoir reprendre le cours de notre vie le plus rapidement possible dans la joie et la bonne humeur, je vous souhaite à tous une bonne journée, et je compte sur vous pour faire preuve de civisme et de solidarité, et encore une fois : prenez soin de vous !

L'équipe Nintendo-Master