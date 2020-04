Kind Donations : un Fan Game d'horreur qui met en vedette Thibou d'Animal Crossing : New Horizons

Décidément, Animal Crossing n'en finit plus de squatter le fil des news en inspirant les joueurs du monde entier. La preuve, une nouvelle fois avec une création originale d'un développeur indépendant du nom Jasper qui vient de publier Kind Donations, un fan game qui a la bonne idée de mettre en vedette, Thibou le conservateur du musée. Créé avec RPG Maker, le jeu développe une ambiance étrange et horrifique et surtout nous fait frissonner de plaisir en explorant la personnalité de Thibou, contraint de recevoir en donation ce qui l'effraie le plus : les insectes. Très bien construit avec des tonnes de références (aussi bien visuelles que narratives) au jeu d'origine qu'il ne trahit jamais, Kind Donations est une petite pépite que nous vous invitons à découvrir,, en espérant que d'autres spin-off du genre verront le jour avec, pourquoi pas, d'autres personnages comme les Sœurs Doigts de Fée par exemple.

Kind Donations que l'on peut traduire par "Aimables Donations" peut être téléchargé sur itch.io ICI. En attendant, vous pouvez retrouver ci-dessous quelques images et un des multiples let's play déjà disponibles sur le net.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos,voir nos news précédentes mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Source : Itch