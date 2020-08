Mc Donald's lance sa ligne de vêtements dans Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Horizons continue de squatter le fil des news avec des infos diverses et variées... Cette fois-ci, c'est la chaîne de restauration rapide Mc Donald's qui tente de surfer sur le succès du jeu en proposant des vêtements officiels estampillés du logo de la marque. Sait-on jamais, s'il vous prenait l'envie d'habiller votre personnage comme un employé du fast-food... Retrouvez ces vêtements et leur QR Codes ci-dessous. Alors pour le moment, Mc Donald's n'a pas encore ouvert son île avec son restaurant comme son concurrent KFC (souvenez-vous) mais ça arrivera peut-être...

Source : Nintendolife