Animal Crossing : New Horizons - le Carnaval de Rio s'invite sur votre île dans la nouvelle mise à jour du jeu

Le Carnaval de Rio s'invite sur votre île dans la prochaine mise à jour gratuite d'Animal Crosssing : New Horizons. Comme promis dans la précédente bande-annonce présentant l'événement de Noël, la prochain et nouvel événement sera sous le signe (et les couleurs) du Carnaval.

En effet, le 15 février 2021 sera le jour du Carnaval dans Animal Crossing : New Horizons et Roberto le paon, s'invitera sur votre île afin de faire profiter à vous ainsi qu'à vos habitants les joies de la danse et du déguisement. Votre objectif durant cette journée sera alors de récolter un maximum de plumes colorées et de les donner à Roberto afin qu'il puisse vous préparer la piste de danse pour vous et vos amis.

Cette nouvelle mise à jour gratuite sera déployée ce jeudi 28 janvier 2021 . Il est intéressant de constater que Nintendo, presque 1 an après la sortie du jeu, continue encore et toujours d'étoffer le contenu de son dernier best-seller.

Découvrez dès maintenant le trailer de ce nouvel événement ci-dessous. Que pensez-vous de cette nouvelle mise à jour ? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis en commentaire.

A partir du 28 janvier 2021, découvrez les nouvelles fonctionnalités listées ci-dessous dans Animal Crossing : New Horizons : Événement Carnaval - Pour affronter l'hiver, rien de tel qu'un carnaval haut en couleur sous une pluie de plumes virevoltantes. Le 15 février, le danseur Robertosera présent sur la place** pour égayer l'île avec ses confettis dans une ambiance de fête. Lors de cette journée uniquement, les joueurs pourront attraper dans leur filet les plumes colorées qui tomberont sur l'île et ensuite les donner à Roberto pour avoir droit à un numéro de danse endiablé. Les plumes irisées sont extrêmement rares, alors n'hésitez pas à les récupérer pour les échanger avec Roberto !Les joueurs pourront inviter leurs amis sur leur île ou aller leur rendre visite pour participer ensemble aux festivités***. Nouvelles mimiques - Pour exprimer votre enthousiasme lors de cet événement, un lot de mimiques de carnaval sera disponible à l'achat contre des Clochettes à la boutique de Nook pour une durée limitée. Cet ensemble inclut les mimiques Samba, Avec moi !, Viva ! et Confetti. Nouveaux costumes - À partir du 1er février, des costumes de carnaval seront disponibles à la boutique des Sœurs Doigts de Fée pour une durée limitée. Les joueurs pourront ainsi bouger et s'amuser avec style. Objets saisonniers - De nouveaux objets saisonniers seront disponibles à la boutique de Nook. Du 1er au 14 février, les joueurs pourront acheter des cœurs en chocolat et des bouquets en forme de cœur pour célébrer la fête des amoureux. D'autres objets prenant pour thème le Nouvel an lunaire ou le Match au sommet seront également ajoutés pour une durée limitée auxmois janvier et de février. De plus, à partir du 26 mars , le Sanrio Collaboration Pack Animal Crossing sera disponible à l'achat chez certains revendeurs et en ligne en Europe. Le Sanrio Collaboration Pack contient les six cartes amiibo d'une série Sanrio unique. Cet ensemble de cartes magnifiques peut s'utiliser dans tous les jeux compatibles. Des informations complémentaires seront bientôt communiquées à ce sujet.

Enfin, une autre mise à jour d'Animal Crossing : New Horizons est prévue pour le mois de mars, alors tenez-vous au courant des prochaines actualités du jeu !

Source : Youtube