Animal Crossing : New Horizons - Attraper simplement les tarentules

Que ce soit pour enrichir la collection de votre musée, ou votre porte-monnaie, dans Animal Crossing : New Horizons, il vous faudra à un moment donné passer par la capture des tarentules. Mais ces dernières peuvent se montrer particulièrement pénibles à capturer, occasionnant l'évanouissement de votre personnage. Voici donc un petit guide écrit et vidéo pour vous aider dans cette tâche.



Attraper les Tarentules

Avant toute chose, il est important de noter que les tarentules peuvent être capturées entre 19h et 4h du matin uniquement. Pour mettre la main sur ces dernières sans trop de difficulté, nous vous conseillons d'organiser la chasse à la tarentule dans les îles mystères accessibles grâces au Tickets Miles Nook, qui offrent des espaces plus petits. Assurez-vous juste qu'il y ait des insectes sur cette île pour être sur de pouvoir capturer des tarentules.

Ces dernières fondant sur vous dès que vous avez le malheur de vous approcher trop près, nous vous présentons ici 2 techniques pour être sûr de les attraper.

Méthode 1 : Approche discrète

Lorsque vous voyez une tarentule, sortez votre filet et maintenez le bouton A, et avancer lentement

Dès que la tarentule se dresse, stoppez-vous, et attendez qu'elle se remette sur ses pattes pour avancer

Continuez cette méthode jusqu'à approcher la tarentule à portée du filet, et attrapez-la !

Cette méthode n'est certes pas la plus rapide, mais elle à au moins le mérite d'être diaboliquement efficace. Pour ceux ayant de meilleurs réflexes, nous avons une méthode qui demandera d'avoir un bon timing, mais qui s'avère beaucoup plus rapide.



Méthode 2 : Un bond vers le filet

Lorsque vous voyez une tarentule, gardez une distance raisonnable et faites en sorte d'être placer dans un angle de caméra vous laissant bien voir la tarentule.

sortez votre filet, mais au lieu de maintenir A, avancez simplement vers la tarentule à vitesse normale

Juste avant son attaque, la tarentule effectue un petit bon en avant

Une fois que cette dernière est arrivée à mi-chemin de son saut, appuyez 1 fois sur A pour donner un coup de filet

Si l'angle était correct, vous attraperez la tarentule à coup sûr

Cette méthode vous demandera un peu plus de maîtrise, mais une fois que vous aurez bien en mémoire le timing de leur saut, les captures se feront de manière quasi automatique



Conseil : quelle que soit la méthode que vous utiliserez, assurez vous de toujours explorer les environs du bas vers le haut. Car si vous explorez de haut en bas, tout ce qui se trouve devant les yeux du villageois sera hors-champ, et vous aurez vite fait d'effrayer une tarentule si vous passez trop près devant.



Bonus : Attraper les Guêpes

Dans la catégorie insectes pénibles à capturer, les guêpes sont au coude à coude avec les tarentules. N'ayant pour ces dernières pas de méthode permettant de capture à 100% de ces dernières, je vous laisse tout de même ci-dessous une astuce que j'utilise personnellement.

Méthode ggvanrom : L'assaut frontal

Equipez-vous de votre filet

Commencez à secouer les arbres dans les alentours

Dès que vous voyez une ruche tomber, précipitez vous immédiatement devant, et dégainez votre filet

Ce n'est peut--être pas la méthode la plus efficace, mais c'est celle dont je me sers la plupart du temps. A noter que cette technique marche essentiellement si vous êtes dans l'optique de la chasse pure et dure. Si vous faites malencontreusement tomber une ruche lorsque vous coupez du bois, vous pourrez éventuellement tenter de passer par le menu rapide pour attraper votre filet et retenter la méthode, mais le timing sera extrêmement court.

Si jamais vous souhaitez également partager vos astuces de capture, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire !