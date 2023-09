Zelda : Tears of the Kingdom - Les amiibo Ganondorf et Princesse Zelda se dotent d'une date de sortie

Annoncés il y a quelques mois , les derniers amiibo pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom aux effigies de la princesse Zelda et de Ganondorf viennent de dévoiler leur date de sortie lors du nouveau Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), ce sera donc le 3 novembre prochain que les fans du jeux et de ces personnages pourront enfin mettre la main sur ces deux figurines. Chaque figurine vous donnera accès en jeu, dans Tears of the Kingdom, à une paravoile spéciale mais aussi à des matériaux et des armes. De quoi prolonger un petit peu votre aventure dans ce Zelda qui n'aura pas le droit à des DLC. Une maigre consolation mais de superbes figurines à collectionner !

