Nintendo aimerait éviter que les parents frappent leurs enfants à coups de Joy-Con et cassent leur télé en jouant à Nintendo Switch Sports

Il y a 16 ans , Wii Sports révolutionnait les jeux vidéo en réunissant autour de la console, joueurs et "non joueurs". Véritable phénomène de société, le jeu permettra surtout à la Wii de battre des records de ventes avec près de 101,63 millions d'exemplaires vendus dans le monde et 82,90 millions pour Wii Sports. Aujourd'hui, alors que les ventes de Nintendo Switch ont déjà, en cinq ans seulement, dépassées celles de la Wii avec 103,54 millions d'exemplaires , voilà que Wii Sports fait son retour. En effet, les possesseurs de Nintendo Switch vont pouvoir dès demain , retrouver Nintendo Switch Sports avec, pour commencer, 6 activités sportives dont les emblématiques tennis et bowling. En attendant notre test complet (à venir incessamment sous peu) on découvre sur le compte Twitter de Nintendo Japon, des avertissements à ne pas négliger avant de jouer... En effet, Nintendo nous demande de faire attention de ne frapper personne en jouant, et notamment aux parents de faire attention aux enfants à côté- un coup de Joy-Con est si vite arrivé ! N'oubliez pas aussi de bien serrer vos dragonnes, de façon à éviter qu'un Joy-Con viennent fracasser votre bel écran 4K. Nintendo dit ça pour vous et en aucun cas pour éviter d'éventuels procès... On se souvient en effet qu'à la grande époque de la Wii, des joueurs avaient saisi la justice après avoir prétendument casser leur télé en jouant à Wii Sports...

[Pour les parents] Pour votre sécurité, veuillez accompagner votre enfant lorsque vous jouez à "Nintendo Switch Sports". Veillez à ne pas frapper les enfants qui jouent entre eux ou à ne pas toucher le téléviseur avec le Joy-Con.

En outre, lorsque vous jouez à "Nintendo Switch Sports", attachez la dragonne au Joy-Con et verrouillez-la, puis serrez le bouchon pour que la dragonne ne se détache pas de votre poignet et serrez-la fermement.

Pour rappel, Nintendo Switch Sports est attendu sur Nintendo Switch le 29 avril prochain . Pour plus de détails voir notre news dédiée.

