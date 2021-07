Metroid Dread inspiré par le SA-X de Metroid Fusion

Metroid Dread sera à n'en point douter l'un des évènements de la rentrée avec le lancement de la Nintendo Switch OLED dont les sorties sont prévues le même jour. Développé par le studio espagnol MercurySteam, le jeu semble renouer avec les épisodes 2D précédents (voir les Rapports Vol.3 pour plus de détails) et il s'apparente d'ailleurs comme un chapitre final. Lors d'une conférence de presse, le producteur Yoshio Sakamoto a évoqué la genèse du projet né 15 ans auparavant et qui a finalement pu prendre vie grâce au progrès de la technique mais surtout au talent de MercurySteam, déjà à la manœuvre de l'excellent Metroid Samus Returns sur 3DS.

Si plusieurs passage de cette conférence ont déjà été publiés, grâce à Famitsu (et Nintendo Everything) nous avons désormais accès à son intégralité. L'occasion d'apprendre que l'une des sources d'inspiration du jeu est le SA-X de Metroid Fusion. Pour rappel, Metroid Fusion est le dernier épisode 2D officiel sorti en 2002 sur GBA et donc Metroid Dread est sa suite directe.

Dans Metroid Fusion, un jeu riche et prenant, Samus Aran voit son armure infectée par le parasite X qui prolifère et créé un clone terrifiant de Samus en armure, le SA-X (pour Samus Aran X.) Ce clone, et plus tard ces clones n'ont alors de cesse de poursuivre Samus pour l'affronter dans des combats intenses durant tout le jeu jusqu'à la rencontre finale, surprenante...

Dans Metroid Dread, à priori plus de SA-X. Les nouveaux ennemis de Samus sont les robots E.M.M.I des robots, aussi déterminés et implacables que le SA-X. Pourtant, au départ, les E.M.M.I ne sont pas censés être dangereux. Ce sont en effet de robots explorateurs spécialisés dans la recherche et les prélèvements ADN. Seulement envoyés en mission par la Fédération galactique sur la planète ZDR afin d'enquêter sur le parasite X, ils ont tout d'un coup complétement disjoncté pour devenir de véritables machines à tuer. Ce sont ces robots tueurs implacables qui justifient le "Dread" du titre qui signifie terreur et transforme Metroid Dread en véritable jeu d'angoisse. Vraisemblablement, les E.M.M.I ont été infectés et corrompus par le parasite X mais retrouverons-nous aussi le SA-X ? Rendez-vous dans quelques semaines pour le découvrir... Pour avoir plus d'infos sur les E.M.M.I, n'hésitez pas à consulter les Rapports Vol.2.