Nintendo Switch : 7 nouveaux titres ajoutés à la bibliothèque de jeux NES

Les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent (re)découvrir sept nouveaux jeux rétro dès aujourd'hui sur l'application NES de leur console. Parmi ces jeux au pixel art inimitable, des classiques comme Urban Champion, Golf ou Mach Rider et des jeux plus rares comme The Mystery of Atlantis.

Urban Champion

Golf

Donkey Kong Jr. Math

Mach Rider

The Mystery of Atlantis

Solar Jetman

Cobra Triangle

Pour profiter de ces jeux (et des autres), il suffit simplement d'être abonné au Nintendo Switch Online et de lancer l'application NES de la console qui devrait automatiquement se mettre à jour.

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnement du Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

