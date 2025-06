Minecraft s'invite dans Sonic Racing: CrossWorlds

Profitant du Summer Game Fest 2025 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) SEGA a dévoilé de nouveaux détails sur son jeu de course Sonic Racing: CrossWorlds qui permettra de passer et de choisir entre différents mondes.

Ainsi, Sonic affrontera sur les routes, d'autres héros issus d'autres univers et licences SEGA (voir détails ici).

Plus surprenant, Sonic pourra aller faire un tour dans le monde cubique de Minecraft. Pour cela, il faudra acheter le Season Pass ou l'édition Deluxe digitale du jeu. En attendant d'autres détails, vous pouvez retrouver les premières images de ce cross-over à la fin du trailer ci-dessous.

On ne sait pas si Sega prévoit d'autres collaborations mais cela tranche avec le dernier Mario Kart World qui reste cantonné au Marioverse.

Dernière information, et non des moindres, Sonic Racing: CrossWorlds sera disponible le 25 septembre 2025 sur Playstation, Xbox et Nintendo Switch 1 et 2





