Nintendo évoque l'impact de l'annonce de la Nintendo SWITCH 2 sur les ventes de l'actuelle Nintendo Switch

Après avoir évoqué "la gamme de jeux Nintendo Switch plus faible" cette année , Shunatro Furukawa, le président de Nintendo a embrayé sur l'impact de l'annonce de la Nintendo SWITCH 2 sur les ventes de la console actuelle, toujours lors de la traditionnelle session de questions-réponses avec les actionnaires de la firme.

La encore, le président de Nintendo s'est voulu rassurant tout en reconnaissant que la prévision de ventes de matériel (n'incluant pas la Nintendo SWITCH 2) de 13,5 millions d'unités pour l'année fiscale ne serait pas facile à atteindre. Cependant, Nintendo veut croire que le catalogue de jeux existants, les nouveaux jeux qui arrivent et "divers moyens" comme le film Mario, l'année dernière vont permettre de générer "une nouvelle demande" et ainsi éviter la casse.

Nintendo compte beaucoup sur les familles et, plus particulièrement les enfants, mais aussi sur les foyers qui peuvent acheter plusieurs consoles pour maximiser les ventes.

Retrouvez ci-dessous la traduction de la question et de la réponse de Shuntaro Furukawa

Les prévisions de ventes pour l'année fiscale en cours n'incluent pas le successeur de la Nintendo Switch.

Les ventes de matériel de la Nintendo Switch restent relativement fortes, mais nous sommes maintenant dans la huitième année de la console, et nous reconnaissons qu'il devient plus difficile de maintenir l'élan à mesure que le temps passe.

Malgré cela, pendant les fêtes de fin d'année de l'année dernière, de nombreux nouveaux consommateurs ont acheté une console Nintendo Switch pour la première fois, en particulier les enfants et les familles sur les marchés en dehors du Japon. Nous sortirons de nouveaux titres au cours de cet exercice et, en outre, de nombreuses personnes ont regardé le film Super Mario Bros. par divers moyens depuis sa sortie en salle, donc avec des facteurs comme celui-ci, nous pensons que nous serons en mesure de continuer à générer une nouvelle demande.

De plus, il existe un large catalogue de jeux Nintendo Switch existants, donc si nous pouvons efficacement transmettre l'attrait de ces titres à succès, nous pensons que nous pouvons également poursuivre la demande pour plusieurs systèmes dans le même foyer, née de la valeur unique de la Nintendo Switch.

Nous ne pensons pas que l'annonce du successeur de la Nintendo Switch et les futures communications connexes auront un impact nul sur les ventes de la Nintendo Switch. Cependant, nous espérons maximiser les ventes au cours de cet exercice en maintenant un bon équilibre entre la nouvelle demande et la demande de plusieurs systèmes. Notre prévision de ventes de matériel de 13,5 millions d'unités pour l'année fiscale ne sera pas facile à atteindre, mais dans l'intention de nous remettre en question, nous avons fixé ce chiffre comme orientation initiale pour l'année fiscale.