Nintendo Switch 2 Experience : premier aperçu de l'évènement Nintendo SWITCH 2

Dans la foulée de la diffusion du Nintendo Direct du 2 avril 2025 . quelques joueurs chanceux vont pouvoir essayer directement la Nintendo SWITCH 2 et, donc, ses premiers jeux, lors d'un évènement spécial nommé Nintendo Switch 2 Experience.

Pour participer à cet évènement, se déroulant dans quinze grandes villes dans le monde (voir ici), il fallait participer à une sorte de loterie et avoir la chance d'être tiré au sort. Autant dire qu'il y a eu peu d'élu et beaucoup de déçu.

En attendant d'avoir les premiers retours de ces "player one", un membre du forum Reddit a eu la bonne idée de filmer l'entrée de l'évènement qui se tiendra à New-York. L'occasion de saluer l'initiative qui permettra à certains fans d'être parmi les premiers à pouvoir tester la console. On aurait aimé que Nintendo propose plus de villes mais peut-être qu'il y aura, par la suite, d'autres possibilités de tester la console avant sa sortie. On l'espère en tout cas.

Pour le moment, les présentoirs de l'évènement de New-York sont vides et ils seront sans doute remplis au dernier moment. On remarque tout de même que le code couleur de la Nintendo SWITCH 2 sera bien le même que celui de la console actuelle contrairement à celui de la Wii et de la Wii U qui était passé du blanc au bleu ciel (ce qui, il faut le dire, n'était pas très heureux).

A priori, cette fois, Nintendo veut favoriser la continuité et l'unité entre les deux consoles.

Reste à savoir comment les joueurs réussiront facilement à distinguer les jeux des deux consoles ? Peut-être avec des boîtes de tailles différentes ? Ou des boîtes en carton pour les jeux NS2 comme celles des anciennes consoles Nintendo (NES, Super Nintendo, N64 et même Game Boy) ?

Il y a, de toute façon, encore beaucoup de questions sans réponses et le Direct du 2 avril (comme le Nintendo Switch 2 Experience) devrait en apporter quelques-unes.

Cependant, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on fait une pause sur la Nintendo SWITCH 2, pour regarder le Nintendo Direct spécial première Switch, dès 15h

