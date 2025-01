ACER présente sa "Nintendo Switch 2" géante

Nintendo tarde à présenter sa prochaine console, à priori nommée Nintendo SWITCH 2 ( ou Switch2, N-Switch 2 ou encore NS2 selon les sources).

Peu importe ! On a peut-être trouvé mieux au CES 2025, le salon dédié aux nouveautés technologiques, qui se tient actuellement à Las Vegas..

En effet, ACER a présenté ses nouveaux modèles de sa "console" portable, l'Acer Nitro Blaze 8 et l'Acer Nitro Blaze 11.

Comme de nombreuses autres appareils portables déjà sortis ou qui arrivent, les Nitro Blaze se présentent comme de véritables ordinateurs de poche (avec un processeur AMD Ryzen 8040HS, 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu'à 2 To de stockage) mais font aussi penser à des super Nintendo SWITCH 2.

Plus particulièrement le Nitro Blaze 11 qui reprend le système de manettes détachables de la Switch avec tout de même un "petit" truc en plus....

En effet, le Nitro Blaze 11 est une sorte de Switch géante avec un écran de 10,95 pouces et une taille réellement spectaculaire, tout comme son prix annoncé de 1 199€ ! C'est l'hallu totale. Les bras nous en tombe littéralement (ça doit être lourd en plus). On se demande qui a eu cette idée et qui l'a validé. Mais bon, il y a peut-être des personnes intéressées ? N'hésitez pas à vous faire connaître. Nous ne vous jugerons pas.

Pour autant, qu'on se rassure. A priori, la Nintendo SWITCH 2 devrait être un peu moins imposante... A moins que Nintendo ne nous réserve une surprise... de taille.

Si vous voulez en savoir plus sur l'Acer Nitro Blaze 8 et l'Acer Nitro Blaze 11, nous vous invitons à vous rendre sur le site d'ACER.

Et, comme toujours, en attendant que Nintendo fasse sa grande annonce, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires. Et tant qu'on y est : bonne année !

